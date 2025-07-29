Bavarian Nordic согласилась на покупку двумя инвестфондами за 3 млрд долларов

Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic продаст все находящиеся в обращении акции инвестиционным фондам Nordic Capital и Permira за 19 млрд датских крон (около 3 млрд долл.). О заключении сделки сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что ценные бумаги будут приобретены по 233 кроны (примерно 36 долл.) за штуку. Надбавка к их стоимости, зафиксированной на 23 июля, составит 21%. Выкуп планируется реализовать через специально созданное для этого предприятие Innosera ApS до конца года.

Однако крупнейший пенсионный фонд Дании ATP, которому принадлежит доля Bavarian Nordic в 10%, не поддержал соглашение. По мнению руководства, утвержденная сумма не соответствует тем возможностям, которые открываются перед будущими владельцами. Совет директоров Bavarian Nordic между тем считает предложение выгодным.

Переговоры о продаже начались год назад и активизировались в последние месяцы. Были и другие потенциальные покупатели, но никто из них не довел дело до конца.

Bavarian Nordic специализируется на производстве вакцин против бешенства, энцефалита, клещевого энцефалита, желтой лихорадки, оспы обезьян и других инфекций. В прошлом году компания первой вывела на рынок вакцину от чикунгуньи — тяжелого вирусного заболевания, передаваемого через укусы комаров в тропических и субтропических странах.