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Bayer может отделить...

Bayer может отделить одно из своих подразделений на фоне убыточного III квартала

09.11.2023
18:16
Владимир Заболотских
Новый гендиректор Bayer сообщил, что рассматривает возможность отделения от компании подразделения растениеводства или подразделения безрецептурных препаратов, а также скорое сокращение штата. Компания показала чистый убыток в размере 4,5 млрд евро в III квартале.
Фото: bayer.ru

Новый глава Bayer Билл Андерсон заявил о возможности отделения от компании либо подразделения растениеводства, либо подразделения безрецептурных препаратов, в связи с «неприемлемыми» финансовыми показателями последнего квартала, пишет Financial Times.

Андерсон, возглавивший компанию в июне текущего года, отметил, что руководство Bayer рассматривало сценарий разделения компании на три части, однако этот вариант в конце концов был исключен.

Заявление последовало за публикацией финансового отчета за третий квартал. Концерн показал чистый убыток в размере 4,57 млрд евро. При этом, согласно годовому прогнозу, компания ожидает получить до 50 млрд евро выручки. Кроме того, цены на акции производителя лекарств упали почти на 20% в 2023 году. Финансовый директор компании Вольфганг Никль предупредил, что финансовые показатели в следующем году могут оказаться такими же низкими.

В сентябре 2016 года Bayer приобрела американского производителя семян Monsanto за 66 млрд долл. Немецкая компания стремилась стать новым глобальным лидером пищевой промышленности. Однако данная сделка обременила немецкого фармгиганта долгами и затяжными судебными разбирательствами. Особенно громким стал скандал, связанный с выявленным содержанием канцерогенов в средстве для уничтожения сорняков компании Monsanto, известного под торговым наименованием Roundup. Bayer неоднократно отрицала, что продукт вызывает рак, участвовала в судебных делах, пытаясь доказать обратное, и выигрывала их, писал «ФВ».

Подразделение растениеводства Bayer столкнулось с существенными сложностями в третьем квартале, поскольку затраты на производство росли, а цены на гербициды упали. Концерт также понес убытки от обесценения своих активов в области растениеводства на сумму 4 млрд евро.

Андерсон подчеркнул, что компании придется уволить значительное число работников, занимающих управленческие должности, к концу этого года. Цель сокращения штата — переложить задачи, связанные с принятием основных решений, с менеджеров на тех сотрудников, кто действительно работает.

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