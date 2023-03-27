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Bayer решил изменить...

Bayer решил изменить приоритеты в разработке лекарств

27.03.2023
15:54
Николай Соколов

Bayer перестанет фокусироваться на разработке препаратов для женского здоровья. Производитель решил уделять больше внимания таким направлениям, как неврология, иммунология и борьба с редкими заболеваниями.

Компания Bayer будет меньше внимания уделять разработке лекарств для женского здоровья, сообщает Reuters. Теперь основной акцент производитель будет делать на таких областях, как неврология, онкология, иммунология, а также борьба с редкими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Что касается исследований и последующих клинических испытаний, мы больше не будем уделять особое внимание женскому здоровью», — заявил глава фармацевтического подразделения Bayer Стефан Ольрих.

В 2006 году Bayer приобрела бизнес по разработке препаратов для женского здоровья в результате поглощения Schering Pharma. На данный момент немецкая компания производит противозачаточные таблетки Yasmin и внутриматочные спирали «Мирена». Компания заявила, что продолжит разработку негормонального препарата Elinzanetant, облегчающего симптомы менопаузы. Его компания называет одним из четырех своих наиболее перспективных фармацевтических продуктов, который сможет приносить до 1 млрд евро доходов в год.

По словам Ольриха, для того чтобы стать крупным игроком в области клеточной и генной терапии, Bayer в последнее время сделала ряд приобретений.

В июне на свой пост заступит новый генеральный директор Bayer Билл Андерсон. Ему придется иметь дело с тысячами судебных исков, связанных со средством от сорняков Roundup, которое предположительно вызывает рак.

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