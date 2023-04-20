Bayer стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС»

В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») впервые отдельно были отмечены крупнейший производитель, а также нишевой и специализированный производитель.

Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания Bayer.

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Биокад»

«Отисифарм»

Stada/«Нижфарм»

«Фармстандарт»

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.