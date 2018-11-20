Беларусь может обогнать Россию по внедрению электронных рецептов

В геометрической прогрессии

С начала года удалось выдать более 5 млн электронных рецептов, из которых был реализован 1 млн рецептов. «На сегодня процент отоваренных рецептов невысок - около 25% от общего количества выданных рецептов в 2018 году. Это связано с тем, что принимают электронные рецептурные карты пока только в государственной аптечной сети РУП «Белфармация», - сообщила белорусским журналистам 23 ноября начальник отдела организации и продвижения услуг Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) Елена Стрижко.

В апреле 2018 года стартовал проект подключения коммерческих розничных сетей к единой системе выдачи рецептов. На сегодня в Беларуси к системе подключены восемь коммерческих сетевых аптек, а еще 11 находятся на стадии подключения. На конец октября 2018 года 434 учреждения уже перешли на использование электронных рецептов. Учитывая, что «Белфармация» насчитывает чуть более 100 аптек по всей стране, показателен рост числа коммерческих аптек. «Число выписанных электронных рецептов растет в геометрической прогрессии – ежегодно в два раза», - еще в апреле говорил главный специалист управления организации медицинской помощи Минздрава РБ Александр Вербиков. Общее число выданных рецептов составило в апреле 2018 года 6,5 млн штук. Первые электронные рецепты в поликлиниках Беларуси начали выдавать в 2016 году.

Оцифрованная столица

«Мы стараемся внедрять на белорусской земле все инновации, которые давно вошли в жизнь наших ближайших соседей и в странах дальнего зарубежья», - сообщила Елена Стрижко.

Примечательно, что в Москве с 2014 года было выдано около 65 млн электронных рецептов. Число «цифровых» рецептов в регионах значительно меньше. Если сравнивать Москву с Беларусью, то численность жителей столицы выше в два раза, а сроки внедрения дольше в два раза. Тем не менее, в РФ удалось выдать в 10 раз больше «цифровых» рецептов.

«У нас есть регионы, где уже используется выписка электронных рецептов и доступ к ним в пунктах отпуска (фармацевтических организациях). Есть регионы - где это внедряется только в этом 2018 году. Некоторые регионы готовятся перейти в следующем году. Для внедрения были прописаны юридические основания в 323-ФЗ, теперь необходимо масштабно создать и развернуть соответствующие региональные сервисы», - сообщил «ФВ» директор по развитию компании К-МИС Александр Гусев.

Но законотворческий процесс в России по внедрению цифрового контура здравоохранения еще не завершился. Например, Комитет Мособлдумы РФ по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики все еще ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность выдачи рецептов не только на бумажном носителе, но и в форме электронного документа. В Санкт-Петербурге только к началу 2019 года планируют перевести пациентов на электронные карты, с дублированием бумажного варианта. Как известно, электронный рецепт необходимо реализовывать в единой цифровой экосистеме, включающей электронную медицинскую карту, полноценные реестры, работающую маркировку. Пока же Минздрав не может определиться с числом региональных медицинских информационных систем (МИС), а электронные рецепты выдаются в государственных аптеках. Хочется надеяться, что российскому Минздраву не придется через год ровняться на белорусских коллег.