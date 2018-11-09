«Белые» зарплаты перестают быть важным критерием выбора работодателя на фармрынке

«Когда спрашиваешь кандидата о критериях выбора компании, часто слышишь в ответ: не важно, какая зарплата – «белая» или «серая», главное, чтобы была хорошей, – рассказывает эксперт. – В «белые» компании чаще всего хотят попасть молодые специалисты, которым нужна ипотека, возможность уйти в декретный отпуск. Чем кандидат старше, тем менее важен для него этот фактор. Даже если человек всю жизнь проработал в «белых» компаниях, сегодня он готов рассматривать предложения «серых». Год назад даже представить себе такую картину было трудно – соискатели категорически не хотели идти в «серые» компании. Сегодня это реальность».

Безусловно, на настроения соискателей повлияло ухудшение экономической ситуации в стране. Для людей сейчас важнее стабильная работа и уровень дохода. Сказывается и влияние пенсионной реформы – все понимают: сколько бы официально ни зарабатывал, на достойную пенсию вряд ли стоит рассчитывать.

Среди «белых» компаний в основном западные игроки, российские чаще прибегают к «серым» схемам выплаты зарплаты, причем размер бизнеса не играет роли. «Серыми» могут быть крупные корпорации, «белыми» – совсем небольшие компании, отмечает Наталья Смирнова.