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«Бетувакс» привлек около...

«Бетувакс» привлек около 100 млн руб. на вакцину от аллергии на кошек

24.12.2024
10:15
Дина Коблова
Компания «Бетувакс» (входит в группу «Артген биотех») привлекла за месяц около 100 млн руб. венчурных инвестиций в ходе частного размещения. Средства пойдут на доклинические и клинические исследования лекарства от аллергии на кошек, а также на разработку вакцин от вируса папилломы человека и ротавируса.
Фото: 123rf.com

Компания «Бетувакс» в ходе закрытого частного размещения привлекла около 100 млн руб. венчурных инвестиций, сообщили в пресс-службе группы «Артген биотех», куда входит компания. Средства направят на проведение доклинических и клинических исследований препарата против аллергии на кошек, а также на разработку вакцин от вируса папилломы человека (ВПЧ) и ротавируса.

Как сообщил председатель совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев, если клинические испытания лекарства от аллергии на кошек пройдут успешно, то компания планирует создать вакцины для лечения и других типов аллергий.

«Наша задача с помощью рационального дизайна антигена переключить тип иммунного ответа с высокой гиперчувствительностью на более адекватный и специфичный тип иммунитета, который должен предотвратить патологическую реакцию на аллерген», — поделился Исаев.

Предварительная оценка «Бетувакса» составила 800 млн руб. Книга заявок от инвесторов, желающих принять участие в первом инвестиционном раунде компании, достигла более 150 млн руб. Удовлетворили только часть заявок, акционерами компании стали 44 инвестора. Несмотря на снижение российского венчурного рынка, компании удалось привлечь средства в рекордно короткие сроки — за один месяц.

Прогнозируемый объем рынка вакцин от аллергии на кошек в России составляет 11 млрд руб. Сейчас не существует подобного препарата, есть только методы, которые сводятся к симптоматической терапии или устранению и ограничению источника аллергена.

Ранее «Артген биотех» предоставил заем в 20 млн руб. биотехстартапу «Адена» на разработку портфеля препаратов для профилактики онкологических заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, а также для терапии аллергии на кошек, респираторно-синцитиального вируса и препаратов на основе VEGF.

Нет комментариев

Комментариев: 2

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 10:33
Это хорошая новость. Людей с аллергией на животных очень много, теперь будет возможность облегчить им жизнь.
Гортинский Андрей Георгиевич
Сегодня в 11:52
Сообщений подобных было много, но никакой "вакцины" от аллергии на кошек до сих пор нет. Даже клинических испытаний никто не начинал, анонсируют много лет их.
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