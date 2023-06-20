Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
«Биннофарм Групп» начнет...

«Биннофарм Групп» начнет производить моноклональные антитела для борьбы с онкозаболеваниями

20.06.2023
17:26
Артем Косенок
«Биннофарм Групп» подписала соглашения о сотрудничестве с китайскими стратегическими партнерами на общую сумму более 3 млрд руб. Это обеспечит компанию экспертизой в сфере производства биофармацевтических продуктов, позволит начать производство моноклональных антител для борьбы с онкозаболеваниями.
Фото: binnopharm.ru

«Шанхай Биннофарм Чемикал Ко., Лтд.» (дочерняя компания «Биннофарм Групп») подписала соглашения о сотрудничестве с китайскими партнерами в сфере фармацевтического производства, поставок активных фармацевтических субстанций и разработок лекарственных средств на общую сумму более 3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди стратегических партнеров «Биннофарм Групп» крупные поставщики оборудования для фармацевтических предприятий: Truking Technology Ltd. и Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd. В 2023—2024 годах компания планирует модернизацию и расширение производственных мощностей заводов и R&D-центра. Оборудование на общую сумму свыше 1,2 млрд руб. позволит запустить линии по производству стерильных растворов по технологии BFS, автоматические фасовочные линии дозирования инъекционных порошков в асептических условиях, линии для производства капсул, а также открыть завод по производству моноклональных антител.

Партнером «Биннофарм Групп» в сфере производства биологических лекарств станет китайский производитель Maxwell Biosciences. Сотрудничество предполагает организацию производства моноклональных антител для борьбы, в том числе, с онкологическими заболеваниями. Планируется полная локализация — с производством субстанции — нескольких лекарственных препаратов с выводом их на российский рынок в 2025—2026 годах. Размер инвестиций составит более 1,5 млрд руб.

Кроме того, будет подписано соглашение с поставщиком активных фармацевтических субстанций CSPC Pharmaceutical Group для производства антибактериальных препаратов. Объем закупок в ближайший год достигнет 50 тонн и 32 млрд единиц на общую сумму 300 млн руб.

«Сейчас перед нами стоит задача выстроить кооперацию с китайскими партнерами. Она станет надежной платформой для выхода «Биннофарм Групп» на рынок Китая и другие рынки Юго-Восточной Азии», — отметил гендиректор компании Рустем Муратов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.