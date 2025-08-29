«Биннофарм Групп» объявила финансовые результаты первого полугодия

Фармкомпания «Биннофарм Групп» представила финансовые результаты за шесть месяцев 2025 года, подготовленные по международным стандартам финансовой отчетности.

Выручка компании в первом полугодии составила 14,3 млрд руб. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (15,3 млрд руб.).

Во II квартале «Биннофарм Групп» восстановила операционную деятельность и достигла положительного значения чистой прибыли. Компания ожидает сохранения дальнейшей положительной динамики в III и IV кварталах года. С января по июнь была проведена работа по оптимизации оборотного капитала. Ключевую роль в этом сыграл эффект от снижения дебиторской задолженности — на 24%.

Доля долгосрочных обязательств выросла более чем в два раза благодаря размещению на Московской бирже двух траншей облигаций на общую сумму 10 млрд руб. У компании также есть неиспользованные кредитные линии в объеме 23,7 млрд руб.

«Прошедшее полугодие стало для «Биннофарм Групп» периодом активной работы по укреплению финансовой устойчивости в условиях высокой стоимости заемного капитала. Мы сознательно сфокусировались на оптимизации оборотного капитала и повышении долгосрочной ликвидности», — поделился финансовый директор компании Хафиз Гафуров.

Согласно отчетам «Биннофарм Групп» о финансовых результатах за 2024 год, чистая выручка компании в прошлом году достигла 36,7 млрд руб. (+12,9%), операционная прибыль составила 6,2 млрд руб. (+53,9%).