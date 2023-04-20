«Биннофарм Групп» получила специальную номинацию «Платиновой унции»

Специальную номинацию конкурса «За высокие показатели роста фармацевтической компании» получила «Биннофарм групп».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.