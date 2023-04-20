Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
«Биннофарм Групп» получила...

«Биннофарм Групп» получила специальную номинацию «Платиновой унции»

20.04.2023
19:55
Елена Григорьева

Церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоялась 20 апреля.

Фото: Елена Григорьева

Специальную номинацию конкурса «За высокие показатели роста фармацевтической компании» получила «Биннофарм групп».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.