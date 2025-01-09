BioNTech выплатит 1,2 млрд долларов для урегулирования дела по вакцине от COVID-19

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech выплатит в общей сложности 1,2 млрд долл. Национальным институтам здравоохранения США (NIH) и Пенсильванскому университету для урегулирования патентного спора по вакцине против коронавируса Comirnaty. Об этом говорится в документации, поданной производителем в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В 2020 году NIH предоставили BioNTech права на использование своих разработок в создании противоковидного препарата, а в марте 2023 года обвинили компанию в неуплате роялти от его продаж, предусмотренных лицензионным соглашением. Теперь учреждение при Минздраве США получит компенсацию в размере 791,5 млн долл., из которых 750 млн долл. — процентные отчисления с доходов от реализации Comirnaty в период с 2020 года по 2023 год, а оставшиеся 41,5 млн долл. — плата за обновление условий лицензирования.

В свою очередь Пенсильванскому университету выплатят 467 млн долл. Из этой суммы 400 млн долл. составят роялти за те же четыре года, 52 млн долл. пойдут на создание совместного фонда исследований, еще 15 млн долл. направят на пролонгацию сотрудничества.

Согласно материалам дела, в вакцине BioNTech применяется технология матричной РНК (мРНК), права на которую принадлежат американскому вузу, передавшему их производителю по сублицензионному договору. В августе прошлого года университет подал иск против биотехнологической компании за отсутствие выплат роялти.

BioNTech обязалась в последующем перечислять владельцам патентов роялти от чистых продаж Comirnaty в размере нескольких процентов. Известно, что фармгигант Pfizer — партнер немецкого производителя — частично возместит понесенные ею расходы на разрешение претензий, выплатив 534,5 млн долл.

Тем не менее компания отметила, что «категорически отрицает» все обвинения, выдвинутые обеими сторонами.

Выручка от продаж Comirnaty в III квартале 2024 года составила 1,2 млрд евро (1,4 млрд долл.), показав рост на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.