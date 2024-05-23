Biogen купит за 1,8 млрд долл. HI-Bio ради препаратов от редких заболеваний

Компания Biogen сообщила о приобретении Human Immunology Biosciences (HI-Bio) за 1,8 млрд долл. По условиям сделки, Biogen выплатит 1,15 млрд долл. авансом и до 650 млн долл. по мере выполнения условий заключенного соглашения. В свой портфель фармкомпания получит права на ряд препаратов от редких заболеваний, в частности felzartamab. Лекарственное средство получило статус орфанного от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Препарат для лечения редких заболеваний иммунной системы не так давно смог успешно завершить фазу II клинических испытаний, показав эффективность при первичной мембранозной нефропатии.

С тех пор как Кристофер Вихбахер возглавил Biogen в конце 2022 года, компания приобрела разработчика лекарств от редких заболеваний Reata за 6,5 млрд долл. и сократила ряд сотрудников.

Biogen специализируется на различных неврологических и нейродегенеративных заболеваниях. Компания столкнулась с рядом проблем при разработке препарата от болезни Альцгеймера Aduhelm (aducanumab). В 2021 году он стал первым лекарственным средством, применение которого было одобрено FDA при этой болезни с 2003 года. Решение регулятора вызвало волну негодований из-за недостаточности данных об эффективности терапии. Впоследствии производитель решил прекратить пострегистрационные исследования Aduhelm.

Компания сосредоточилась на разработке Leqembi (lecanemab-irmb), также предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Лекарственное средство, разработанное совместно с японской Eisai, было одобрено FDA в июле 2023 года, продемонстрировав способность замедлять скорость снижения когнитивных функций у пациентов на 27% по сравнению с плацебо. Leqembi принес Biogen 19 млн долл. выручки в I квартале 2024 года, что почти в три раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.