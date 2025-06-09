«Биокад» обвинил AstraZeneca в попытке сорвать исследование препарата от рака

Фармкомпания «Биокад» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Астразенека фармасьютикалз» (управляет британо-шведской AstraZeneca в России), обратил внимание Forbes Healthcare. Как следует из данных в картотеке арбитражных дел, дело оставлено без движения из-за ошибки при подаче иска.

Как сообщили журналистам в компании «Биокад», иск связан с распространением AstraZeneca недостоверной информации об аналоге препарата с МНН трастузумаб дерукстекан (ТН «Энхерту») для терапии рака молочной железы. Истец считает, что действия компании направлены на подрыв деловой репутации и срыв клинических исследований препарата.

В апреле Минздрав выдал разрешение на проведение клинисследований (КИ) препарата BCD-267 от «Биокада». После этого AstraZeneca направила письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором просила приостановить действие разрешения на исследование из-за «потенциальных рисков для жизни и здоровья участников». Производитель оригинального препарата считает, что у биоаналога не доказана сопоставимость структуры и биологических характеристик с оригиналом, а также что в России нет нормативной базы для регистрации биоаналогов препаратов класса ADC.

«Подобная тактика — характерный почерк ряда иностранных компаний, которые вместо добросовестной конкуренции прибегают к неформальному давлению, юридическим барьерам и кулуарным коммуникациям», — считают в «Биокаде».

В AstraZeneca заявили, что знают об иске «Биокада» и только ожидают получения документов по нему, поэтому комментировать его по существу пока не стали.