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«Биокад» подал в...

«Биокад» подал в суд на замглавы Минздрава

29.01.2024
10:21
Артем Косенок
«Биокад» подал в суд иск против замглавы Минздрава, возглавляющего комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Компания намерена внести в них свои препараты от склероза и обвиняет чиновника в бездействии. Ранее «Биокад» уже обращался с жалобой в ФАС, но в Минздраве сообщили, что перечни актуализируются согласно правилам.  
Фото: jcomp/Freepik

Компания «Биокад» подала иск в Арбитражный суд Москвы в отношении заместителя главы Минздрава Сергея Глаголева из-за его бездействия. Об этом пишет Forbes. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Компания просит провести заседание комиссии Минздрава для рассмотрения внесения препаратов «Биокада» от склероза в перечни жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) и лекарственных средств для программы «14 высокозатратных нозологий».

«Так как на протяжении более чем полугода не удалось прийти хоть к какому-то видимому результату в части рассмотрения поданных досье, компания была вынуждена использовать все доступные способы защиты своих интересов и интересов российских пациентов», — сообщили изданию в «Биокаде».

На прошлой неделе «Биокад» подал жалобу в ФАС на бездействие Глаголева, который возглавляет комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Перечень ЖНВЛП обновлялся в июне того же года, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов. Нерассмотренными остаются 32 заявки разных фармпроизводителей на включение их препаратов в перечни. По этой причине, например, «Биокад» не может включить в перечни два препарата для лечения рассеянного склероза — «Ивлизи» на основе дивозилимаба и сампэгинтерферон бета-1а.

«Биокад» попросил ФАС провести внеплановую проверку и в случае наличия оснований вынести предписание об устранении нарушений и привлечь Глаголева к административной ответственности. Бездействие комиссии, возглавляемой чиновником, по мнению фармпроизводителя, «создает конкурентное преимущество для других препаратов», а «Биокад» лишается возможности «вести равноправную экономическую борьбу с иностранными производителями», получать норму прибыли, позволяющую окупить инвестиции.

В Минздраве позднее ответили на критику «Биокада». Там сообщили, что Перечень ЖНВЛП в последний раз актуализировался в 2023 году, а перечень 14 ВЗН — в 2021 году, и это соответствует правилам. Так, Перечень ЖНВЛП формируется и пересматривается не реже одного раза в год, перечень 14 ВЗН и минимальный ассортимент лекарственных препаратов в аптеках — не реже одного раза в три года.

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