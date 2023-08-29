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Бизнес сможет оспорить...

Бизнес сможет оспорить присвоенную категорию риска

29.08.2023
15:43
Артем Косенок
У бизнеса появилась возможность оспорить присвоенную категорию риска нарушения обязательных требований. Соответствующее заявление можно направить через портал госуслуг.
Фото: freepik/ru.freepik.com

У бизнеса появилась возможность оспорить присвоенную объекту контроля категорию риска нарушения обязательных требований через портал госуслуг. Об этом рассказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Для подачи заявления об изменении категории риска используется уже существующий сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Нормативный срок рассмотрения такого заявления — пять рабочих дней.

Категории риска нарушения обязательных требований были установлены федеральным законом о госконтроле, который вступил в силу в 2021 году. Этот закон ввел новое регулирование контрольно-надзорной деятельности за счет утверждения единых базовых правил и принципов для всех видов контроля.

Ключевым изменением в рамках нового регулирования стало внедрение риск-ориентированного подхода, сообщили в правительстве. Проверка проводится только тогда, когда существует риск нарушения законодательства. Для плановых проверок было установлено шесть категорий риска объектов контроля: низкий, умеренный, средний, значительный, высокий и чрезвычайно высокий. В зависимости от присвоенной категории определяется периодичность проведения контрольных мероприятий.

В правительстве отметили, что сейчас действует мораторий на проверки бизнеса. Он предусматривает, что контрольные мероприятия проводятся только в отношении двух категорий риска объектов контроля. Количество таких объектов составляет менее 15% от общего числа. Воспользоваться досудебным обжалованием решений контрольных органов может как ИП или компания, так и физлицо.

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