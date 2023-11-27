Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Бизнес заплатил только...

Бизнес заплатил только 40 млрд рублей из ожидаемых 300 млрд в виде налога на сверхприбыль

27.11.2023
11:32
Артем Косенок
Три четверти российских компаний заплатят в бюджет налог на сверхприбыль с учетом скидки — по ставке 5% вместо 10%. Сумма платежей составит 225 млрд руб. Минфин ожидает, что соберет в этом году 300 млрд руб. Пока бюджет получил только 40 млрд руб. из них.
Фото: katemangostar/Freepik

Ожидается, что бизнес заплатит с учетом скидки 225 млрд руб. налога на сверхприбыль. До конца ноября его внесут примерно три четверти компаний, которые подпадают под сбор. Об этом заявил «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Ранее на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что бюджет пока получил 40 млрд руб. из ожидаемых 300 млрд. По его словам, основной период уплаты будет ноябрь-декабрь, поэтому в ведомстве надеются, что до конца года «планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена». Также ранее в министерстве сообщали, что общее число плательщиков составит около 2,5 тыс.

По оценкам экспертов, опрошенных «Известиями», относительно размеров бюджета доходы от этого налога могут показаться небольшими — около 1% от общих поступлений по итогам 2023 года (300 млрд руб. от 28,7 трлн руб.). Однако эта сумма сопоставима с расходами на культуру и СМИ вместе взятыми.

О том, что Минфин готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет, стало известно в феврале 2023 года. Ожидается, что такая мера позволит привлечь порядка 300 млрд руб. В марте Силуанов, выступая на съезде РСПП, заявил, что деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет страны пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям. В середине июня законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний был одобрен на заседании правительства и внесен в Госдуму. В конце июля нижняя палата парламента приняла закон.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки в 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

«ФВ» составил список фармкомпаний, которые могут попасть под единовременный взнос. С помощью базы СПАРК были проанализированы финансовые показатели компаний за 2021 год. Выборка сделана по виду деятельности, куда попали аптеки, дистрибьюторы и производители лекарств и медизделий. В итоге получилось, что у 66 компаний прибыль до налогообложения в 2021 году была выше 1 млрд руб.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.