Блокировку подделок на маркетплейсах предложили ускорить до трех дней

Ассоциация продавцов и производителей электроники РАТЭК предложила правительству внести изменения в законопроект «О платформенной экономике», находящийся сейчас в разработке. Согласно инициативе, провообладатели смогут в срок до трех дней блокировать продажу подделок своих товаров на маркетплейсах. С предложениями ознакомились «Известия».

По словам участников рынка, процедура блокировки подделок сейчас занимает более 40 дней. Авторы инициативы предложили сократить этот период. Для быстрой блокировки, согласно изменениям, нужно будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору.

Чтобы избежать злоупотреблений правом на блокировку со стороны владельцев брендов, в РАТЭК предложили ввести специальную страховку: правообладатели должны будут страховать ответственность перед продавцами и маркетплейсом.

Как сообщила журналистам советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян, проблема контрафакта на цифровых платформах становится все более острой.

«Правообладатели сегодня не имеют эффективных инструментов для оперативной блокировки подделок, вынуждены обращаться в суд, что занимает месяцы, а контрафакт продолжает продаваться», — отметила Мкртчян.

В Wildberries заявили, что для контроля качества и безопасности продукции уже используют дополнительные инструменты.

В марте прошлого года в Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов. Также в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс, на котором будут продавать только отечественные товары. А с 1 декабря в России могут начать проверять фактическую производственную деятельность производителей биодобавок.

Участники рынка и эксперты все чаще находят на маркетплейсах незарегистрированные БАД или лекарства под «маской» биодобавок. «ФВ» разобрался, какие требования предъявляют к биодобавкам.