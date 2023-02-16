Bloomberg сообщил, что GSK много лет скрывала опасность при приеме ранитидина

Bloomberg Businessweek сообщил, что компания GSK с 1978 года знала о том, что препарат «Зантак» (ранитидин) связан с риском возникновения рака, но все равно продавала его. Журналисты проанализировали судебные документы, а также исследования, стенограммы FDA и заявки на одобрение препаратов.

По данным Bloomberg, FDA знало о рисках, но все равно одобрило «Зантак» от язвы желудка и изжоги. GSK при этом не поделилась с агентством данными «ключевого испытания», а после поддерживала «некачественные исследования», в которых опасность препарата преуменьшалась. Компания не предприняла никаких мер, чтобы смягчить проблему, отмечает Bloomberg.

В декабре прошлого года GSK заявила, что «последовательных или надежных доказательств» того, что лекарство вызывает рак, не существует. Представитель производителя сказал, что статья Bloomberg «представляет собой неполное и предвзятое изложение фактов, связанных с судебным разбирательством по делу «Зантака».

В 2019 году аптека Valisure обнаружила в составе «Зантака» примеси канцерогена. Оказалось, что активный ингредиент препарата ранитидин со временем разлагается с образованием химического вещества NDMA, которое в больших объемах может вызывать рак.

В 2020 году FDA провело свое исследование, которое подтвердило опасения насчет препарата. После этого регулятор настоял на выводе с рынка всех вариантов «Зантака». Еще до решения FDA в суды США начали подавать иски против четырех компаний, продававших препарат. Их обвиняли в том, что они вводили потребителей в заблуждение относительно связанных с «Зантаком» рисков.

В конце прошлого года суд встал на сторону производителей. Он освободил GSK, Sanofi, Pfizer и Boehringer Ingelheim от всех федеральных исков. Теперь они могут не опасаться разбирательств на федеральном уровне, но множество исков еще предстоит урегулировать на уровне штатов.

«Зантак» был разработан GSK, компания вывела препарат на рынок в начале 1980-х годов. На протяжении многих лет его продавали как рецептурный и безрецептурный продукт для лечения изжоги и расстройств желудка.

Sanofi продавала безрецептурную версию препарата, она была отозвана с рынка в 2019 году из-за возможного заражения канцерогеном N-нитрозодиметиламином (NDMA). В следующем году FDA запретило его продажу. Дженерики «Зантака» продавали и другие производители, включая Boehringer Ingelheim и Pfizer.

В сентябре 2021 года Минздрав приостановил применение ранитидина в России, а в 2022 году отозвал регистрационные удостоверения у 18 препаратов, содержащих это МНН. В их числе оказался и «Зантак».