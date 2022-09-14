Исключенный из минимального ассортимента ранитидин отозвали с рынка из-за угрозы здоровью

Минздрав отозвал ранитидин, как препарат, представляющий угрозу здоровью человека при применении. Основанием для этого послужило заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранении, изложенного в письме Росздравнадзора № 01-59009/22 от 26 августа.

Отозвано 18 регистрационных удостоверений препаратов с МНН ранитидин. Информация размещена в государственном реестре. Решение принято на основании статьи 32 Федерального закона №61 «Об обращении лекарственных средств», указано в заключении Минздрава. Принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра следующих препаратов:

Ранитидин-Ферейн, регистрационное удостоверение Р N001648/02 от 27.10.2008г. ЗАО «Брынцалов-А». Ранитидин-ЛекТ, регистрационное удостоверение: ЛП-001613 от 28.03.2012г., «Тюменский химико-фармацевтический завод». Ранитидин-Акрихин, регистрационное удостоверение: Р N000032/01 от 14.03.2012г. ОАО «АКРИХИН» Ранитидин-АКОС, регистрационное удостоверение: Р N002761/01 от 24.11.2008г. ОАО «Синтез» Ранитидин, регистрационное удостоверение: Р N000973/01 от 19.11.2007г. АО «Новосибхимфарм» Ранитидин, регистрационное удостоверение: Р N003814/01 от 16.10.2009г. ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.Н.А.Семашко» Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N012931/01 от 21.07.2008г. Яка-80 Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N014531/01 от 12.12.2008г. ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Ранитидин, регистрационное удостоверение: ЛСР-001732/10 от 05.03.2010г. Мапичем АГ Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N014316/01 от 01.10.2007г. Хемофарм А.Д. Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N013975/01 от 14.08.2008г. Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N014849/01-2003 от 28.04.2009г. Панацея Биотек Лтд Ранитидин, регистрационное удостоверение: ЛСР-005890/08 от 23.07.2008г. Открытое акционерное общество «Авексима» Ранисан, регистрационное удостоверение: П N014593/01 от 03.12.2009г. ПРО.МЕД.ЦС Прага. Зантак, регистрационное удостоверение: П N014716/01 от 16.10.2008г. ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» Гистак, регистрационное удостоверение: П N012380/02 от 01.10.2011г. Ранбакси Лабораториз Лтд Ацилок, регистрационное удостоверение: П N011363/02 от 25.05.2010г. Кадила Фармасютикалз Лимитед Ацилок, регистрационное удостоверение: П N011363/01 от 18.05.2010г. Кадила Фармасютикалз Лимитед.

Как сообщал ранее «ФВ», ранитидин удалили из минимального ассортимента аптек. Правительством внесло изменения в перечни лекарств. Распоряжение подписал 24 августа 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин.

В сентябре 2021 года Минздрав приостановил применение ранитидина в России. Росздравнадзор отозвал все серии препаратов, обращающихся на рынке. Ситуация продиктована новыми данными о безопасности ранитидина, сообщил Росздравнадзор. Было выявлено повышение уровня потенциально опасных примесей при хранении с течением времени.