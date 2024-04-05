Boehringer Ingelheim уволит часть сотрудников из-за слабых продаж дженерика «Хумиры»

Boehringer Ingelheim уволит часть сотрудников из-за неудовлетворительных продаж своего биоаналога препарата «Хумира» (адалимумаб). Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление немецкого производителя.

Boehringer представила биоаналог адалимумаба под торговым наименованием Cyltezo в июле прошлого года. Он стал первым дженериком, признанным в качестве полной альтернативы оригинальной «Хумиры» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

С того момента производителю удалось продать только 1487 препаратов. В то же время общее количество рецептов, выписанных на «Хумиру» за этот период, составило почти 2,8 млн.

Компания сообщила, что к 30 июня планирует сократить часть менеджеров прямых продаж, которые проводят личные встречи с клиентами. Основу отдела по продажам Boehringer Ingelheim составят работники, взаимодействующие с контрагентами в гибридном или удаленном формате.

Производитель не назвал точное количество сотрудников, которые покинут компанию. Общее число работников Boehringer Ingelheim сегодня насчитывает 53 тыс. человек по всему миру.

Основной причиной такого решения стало сохранение оригинального препарата «Хумира» в перечне лекарств, расходы на которые подлежат возмещению государственными программами страхования. Это привело к снижению популярности дженерика немецкого производителя.

«Хумира» принадлежит фармацевтической компании AbbVie. В прошлом году американский регулятор одобрил девять биоаналогов адалимумаба. Несмотря на это, оригинальное лекарственное средство продолжает оставаться наиболее популярным продуктом – на его долю приходятся более 98% от общих продаж «Хумиры».

В 2022 году выручка с коммерческой реализации препарата достигла отметки в 22 млрд долл. «Хумира» была названа самым продаваемым в мире рецептурным лекарством. Однако в прошлом году его сместило с первого места противораковое средство «Китруда» (пембролизумаб) от компании MSD (в США и Канаде – Merck&Со.).