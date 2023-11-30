Boehringer Ingelheim займется разработкой препаратов от стромальных опухолей с помощью ИИ

Boehringer Ingelheim и Phenomic AI объявили о заключении сотрудничества, направленного на разработку препаратов для лечения стромальных опухолей с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном информационным агентством Business Wire.

В рамках сделки Phenomic AI получит аванс в размере девяти млн долл., а также до 500 млн долл. в качестве дополнительных выплат и роялти по мере продвижения новых лекарств. Канадская биофармацевтическая компания взамен предоставит доступ к своей платформе scTx, которая имеет одну из крупнейших в мире баз данных об одноклеточных РНК, изъятых из человеческих тканей. Технологии ИИ и машинного обучения позволяют анализировать имеющийся массив информации, визуализировать ее и секвенировать РНК с помощью пространственной транскриптомики. Это помогает понять происхождение отдельных клеток, выстраивать модели опухолей, а затем точно определять место для доставки препарата.

Как отмечает производитель, раковые опухоли с высоким содержанием стромы имеют защитный барьер, который окружает опухоль и менее восприимчив к современным методам лечения. Раковые клетки полагаются на стромы не только как на щит от иммунной системы организма, но и используют ее как мост, получая доступ к другим частям тела и образовывая в них новые очаги опухоли. Phenomic и Boehringer считают, что введение действующего вещества в участки стромы может способствовать потенциальному уничтожению опухолей.

В соответствии с условиями соглашения Boehringer будет иметь интеллектуальные права на все препараты, разработанные в рамках партнерства с Phenomic. Немецкий производитель лекарств также будет нести ответственность за проведение всех доклинических и клинических испытаний препаратов и их коммерциализацию.

Фармацевтические производители все чаще прибегают к использованию ИИ для разработки лекарственных средств. В этом месяце заключили сотрудничество подразделение Roche и Nvidia, в рамках которого они займутся созданием новых препаратов на основе технологий ИИ. Nvidia предоставила доступ к своим основным сервисам BioNeMo и DGX Cloud.