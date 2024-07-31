Boehringer расширит портфель онкопрепаратов благодаря покупке компании Nerio

Boehringer Ingelheim объявила о приобретении биотехнологической фирмы Nerio Therapeutics за 1,3 млрд долл. Согласно условиям сделки, немецкая компания получит полный контроль над Nerio и ее портфелем разрабатываемых препаратов. Среди них — малые молекулы, ингибирующие тирозиновые фосфатазы PTPN1 и PTPN2.

Блокирование этих ферментов усиливает сигнальные пути интерферонов (белков, которые вырабатываются в ответ на вторжение вирусов и других патогенов) в раковых клетках. Это позволяет:

улучшить противораковый иммунный ответ. Интерфероны (в частности, IFN-γ) активируют экспрессию генов, которые помогают сделать опухолевые клетки более «видимыми» для иммунной системы. Усиленная сигнализация интерферонов приводит к повышенной продукции хемокинов, таких как CXCL9 и CXCL10. Они привлекают защитные Т-клетки, уничтожающие раковые клетки, в место опухоли; подавить размножение опухолевых клеток, поскольку интерфероны могут вызывать остановку клеточного цикла, апоптоз и другие формы гибели раковых клеток; повысить чувствительность опухолей к иммунотерапии, а точнее, увеличить экспрессию белка PD-L1 на поверхности опухолевых клеток, что делает их более чувствительными к анти-PD-1/PD-L1-терапиям, широко используемым в медицине. Есть также сведения об улучшении восприимчивости опухолевых клеток к химиотерапии и лучевой терапии благодаря интерферонам; преодолеть ускользание рака от иммунного ответа. Многие виды опухолевых клеток учатся блокировать действие интерферонов. Усиление их сигнальных путей может помочь преодолеть сопротивление.

Разработанные Nerio ингибиторы PTPN2/N1 находятся на доклинической стадии разработки.

Boehringer активно начала расширять портфель онкологических лекарств в 2024 году, заключив несколько стратегических сделок. В июне немецкая компания подписала соглашение с OSE Immunotherapeutics о покупке прав на анти-PD-1/цитокиновый препарат за 42 млн долл. В начале этого года установила партнерские отношения с фирмой 3T Biosciences в области разработки T-клеточных антираковых терапий.

У Boehringer обширный портфель из 19 препаратов от различных злокачественных заболеваний. Большинство из них (16) проходят I фазу клинических испытаний.