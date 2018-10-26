Более 460 участников из 30 стран мира посетят выставку Pharmtech & Ingredients в «Крокус-Экспо»

12:25
31 октября 2018
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20-я юбилейная международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients состоится с 20 по 23 ноября в МВЦ «Крокус Экспо».

«Pharmtech & Ingredients 2018» — это:

  • Более 450 производителей и поставщиков из 30 стран мира;
  • Более 100 компаний участвуют впервые;
  • Более 20 мероприятий деловой программы, среди которых Международный форум «Фармтехпром» – форум инноваций;
  • Статус самой крупной международной выставки в России и странах ЕАЭС.

Весь процесс производства лекарственных средств, БАДов, косметики, ветеринарных препаратов, начиная от разработки проекта производства, закупки сырья, заканчивая упаковкой и транспортировкой готового изделия, – на Pharmtech & Ingredients.

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Всего за 4 дня специалисты отрасли смогут:

  • Увидеть самую большую в России экспозицию современного оборудования и технологий для фармацевтического производства;
  • Ознакомиться с новинками лабораторного, аналитического и испытательного оборудования для оснащения лабораторий;
  • Выбрать высококачественное сырье, ингредиенты и АФИ для производства современных лекарственных средств;
  • Узнать о проектно-технологических решениях для создания фармацевтического производства под ключ, клинических испытаний, «чистых помещений», фармлогистики;
  • Изучить предложения компаний, оказывающих контрактные услуги.

Большая часть выставочного оборудования будет продемонстрирована в действии.

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