Более 460 участников из 30 стран мира посетят выставку Pharmtech & Ingredients в «Крокус-Экспо»

20-я юбилейная международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients состоится с 20 по 23 ноября в МВЦ «Крокус Экспо».
Весь процесс производства лекарственных средств, БАДов, косметики, ветеринарных препаратов, начиная от разработки проекта производства, закупки сырья, заканчивая упаковкой и транспортировкой готового изделия, – на Pharmtech & Ingredients.
Большая часть выставочного оборудования будет продемонстрирована в действии.
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