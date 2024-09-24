Более 70% пациентов с ССЗ вынуждены были покупать положенные им бесплатно лекарства

В 2024 году после выписки из стационара не смогли продолжить прием препаратов из-за их недоступности 32% пациентов-льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 25,9% указали, что им отказал врач в выписке необходимого лекарства, следует из данных социологического исследования. На эти данные сослался сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв в ходе «круглого стола» на тему «Оценка доступности и основных проблем терапии сердечно-сосудистых заболеваний», передает «Медицинский вестник».

В 2023 году о недоступности препаратов после выписки из стационара и неназначении их врачом сообщали 20,5 и 19,8% опрошенных соответственно. В опросе 2024 года 70,4% респондентов указали, что вынуждены были покупать положенные им бесплатно лекарства (в 2023 году так ответили 53,2%).

«В этом году уменьшилась доля пациентов, которые подтвердили, что получают именно те лекарства, которые им положены. Если в прошлом году это было 48,5%, в этом — 34,4%. Сокращение доли получивших препараты происходит за счет «отказников» и недисциплинированных. То есть мы видим, как возможность отказаться от соцпакета негативно сказывается на льготном лекарственном обеспечении. Я думаю, что это тема к дальнейшему разговору», — поделился Жулёв.

Социологическое исследование провели методом онлайн-анкетирования для оценки доступности медицинской помощи и льготного лекобеспечения пациентов с ССЗ. Общая выборка — 1033 человека из 74 регионов России. Из них 202 имели в течение последних двух лет острое сердечно-сосудистое событие. Право на льготы имели 50,6% опрошенных (523 человека).

Ранее «Лига защитников пациентов» попросила Генпрокуратуру проверить ситуацию со льготным лекобеспечением в стране. Пациенты жалуются, что не могут получить лекарства: им или выдают один из двух препаратов, или заменяют другими без согласия пациента.