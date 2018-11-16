Более половины сотрудников фармотрасли рассказали о повышении зарплаты в 2018 году

В исследовании приняли участие более 8,5 тыс. респондентов: специалисты и менеджеры среднего и высшего звена. По количеству респондентов, участвовавших в опросе, фармотрасль и медицинское оборудование делят первое место с ИТ и телекомом (по 11%).

Большинство участников исследования (46%) относятся к возрастной группе 31 – 40 лет, 27% – 41 – 50 лет, 18% – 25 – 30 лет. Одно высшее образование имеют 65% респондентов, 19% – 2 и более высших образования. Примерно каждый третий участник опроса (31%) работает в своей компании от 1 до 3 лет, 20% – менее 1 года, 18% – 6 –10 лет, 17% – 4 – 5 лет и 14% – более 10 лет.

Как показало исследование, доля тех, кто оптимистично смотрит в будущее, в этом году составила лишь 18%. Почти половина респондентов (45%) негативно оценивают будущее российской экономики.

В 2018 г. повысили зарплату наименьшему количеству людей за последние три года: 41% участников опроса сказали, что их зарплата увеличилась. Для сравнения, в докризисном 2014 г. зарплаты росли у 64% участников исследования.

В секторе «Фармацевтика и медицинское оборудование» ситуация лучше: 53% респондентов – представителей этой индустрии отметили, что им повысили зарплаты в 2018 г., 63% рассказали о полученном бонусе по итогам 2017 г.

В 2018 г. стало меньше тех, кто задумывается о смене работы или находится в активном поиске: 40% опрошенных сообщили, что ищут новую работу или собираются покидать своего работодателя, это на 8% меньше, чем в 2017 г.

Фармрынок демонстрирует похожую динамику: 38% сотрудников индустрии планируют искать или в данный момент ищут работу.

По наблюдениям менеджера практики Healthcare Commercial Antal Россия Наргиз Гущиной, «работающие кандидаты с большей осторожностью рассматривают новые предложения от работодателей по причине нестабильности рынка и в ожидании изменений со стороны законодательства и возможного запрета использования ряда иностранных препаратов».

Согласно выводам исследования, основной мотивацией при переходе на новую работу у респондентов остаются зарплаты (44%) и функционал (45%). 58% сотрудников индустрии «Фармацевтика и медицинское оборудование» рассчитывают на увеличение заработной платы при переходе на новую работу на 11–30%.

При этом за прошедший год заметно выросла в глазах соискателей важность бренда работодателя. 20% респондентов отметили важность этого пункта при выборе новой работы, в то время как в прошлом году на это обращали внимание только 12% опрошенных.

Что касается динамики вакансий на фармрынке, Наргиз Гущина отмечает снижение количества вакансий на руководящих позициях среднего и высшего уровня. Как и в прошлом году, сохраняется тренд на подбор менеджеров по работе с аптечными сетями как федерального, так и регионального уровней. В регионах позиции медицинских представителей появляются реже, а вот в Москве по-прежнему ощущается нехватка таких кандидатов.