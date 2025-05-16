Большинство американцев считают слишком дорогими препараты для похудения

Большинство американцев признают пользу популярных препаратов от ожирения и диабета, но не готовы тратить на них больше 100 долл. в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования компании KPMG, в котором приняли участие 2500 взрослых жителей США.

Только 20% опрошенных выразили готовность выделять на покупку этих лекарств до 100 долл. в месяц. При этом более 70% респондентов вообще отказываются нести какие-либо личные расходы на их приобретение, следует из публикации.

Две трети участников исследования назвали снижение веса главным преимуществом агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), 56% отметили их эффективность в лечении диабета 2-го типа, 42% отметили пользу для сердечно-сосудистой системы, а 37% — для психического здоровья.

Готовность на увеличенные страховые взносы для покрытия стоимости препаратов разнится между поколениями. Так, 27% представителей поколения Z (родившиеся с 1995 по 2015 гг.) согласны платить больше за страховку, включающую агонисты ГПП-1, тогда как большинство (94%) бэби-бумеров (родившиеся до 1964 года) отказываются нести больше расходов.

Ведущие производители лекарств от ожирения в последние месяцы предприняли меры для снижения цен. Eli Lilly предлагает различные дозировки препарата Zepbound (tirzepatide) через свою онлайн-аптеку LillyDirect. Стоимость варьируется от 349 до 499 долл. за месячный курс. Novo Nordisk продает Wegovy (семаглутид) за 499 долл. через свои платформы и аптеки.

Однако эти суммы все равно остаются недоступными для большинства потребителей. Страховые программы в США, в том числе государственные Medicare и Medicaid, редко покрывают стоимость таких препаратов. При этом без страховки Wegovy, к примеру, стоит около 1350 долл.