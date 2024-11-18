Большинство пациентов вновь набирают вес после прекращения терапии семаглутидом

После прекращения курса терапии агонистами глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) большинство пациентов вновь набрали вес и отметили ухудшение состояния здоровья. Об этом свидетельствуют результаты исследования Северо-Западного университета США, опубликованные в журнале JAMA.

Представленные данные показывают, что 71% пациентов прерывают лечение препаратами, содержащими семаглутид, в первый год после начала их приема. Ко второму году число отказавшихся от «Оземпика» и Wegovy достигает 85%. Среди причин выделяют достижение желаемого веса и высокую стоимость препаратов — около 1000 долл. за месячный курс.

При этом в течение года после завершения курса лечения пациенты вернули большую часть (до 67%) потерянного веса. Одновременно с этим исследователи отметили у них рост артериального давления, повышение уровня холестерина и увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Восстановление веса после прекращения приема семаглутида подтверждали и другие научные работы. В 2022 году большинство участников клинического испытания STEP-1 вновь набрали до двух третей от ранее потерянного веса через год после отказа от препарата. Это также негативно сказалось на обмене веществ и состоянии сердечно-сосудистой системы.

Датская клиника Embla предложила альтернативный подход к прекращению приема агонистов ГПП-1 в исследовании. Как выяснилось, постепенное снижение дозировки в течение девяти недель при условии соблюдения диеты и регулярного выполнения физических упражнений позволило сохранить достигнутый вес на протяжении 26 недель после полного прекращения приема препаратов от диабета и ожирения.

Эксперты, опрошенные порталом Healthline, подчеркивают, что ожирение — хроническое заболевание, требующее длительного лечения. По словам специалистов, агонисты ГПП-1 не устраняют первопричины набора веса, а лишь помогают контролировать его, поэтому прекращение их приема без поддержания здорового образа жизни приводит к возвращению исходного веса.

Препараты этого класса действуют путем имитации гормона, регулирующего аппетит и чувство насыщения в мозге. Клинические испытания показали, что благодаря инъекциям семаглутида в течение 68 недель участники смогли похудеть в среднем на 15%.

Согласно опросу организации KFF, каждый восьмой американец как минимум единожды принимал агонисты ГПП-1. Примечательно, что 6% населения США продолжают их применять до сих пор.