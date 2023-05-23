Bonum Capital вышла из собственников завода по производству игл «Паскаль медикал»

«Бонум инвестментс» Мурата Алиева передала 49% долей в компании «Паскаль медикал» гендиректору предприятия Максиму Сарманову. Согласно СПАРК, сделка состоялась 19 мая, обратили внимание «Ведомости». Другой совладелец предприятия Владимир Конозаков сохранил свои 50% в этом предприятии.

В Bonum Capital и «Паскаль медикал» на запрос издания не ответили. Связаться с Сармановым изданию не удалось. В конце 2022 года США ввели санкции в отношении Алиева, а также Bonum Capital и связанных с ней организаций — «Бонум инвестментс» и «Бонум кэпитал». В декабре того же года «Бонум инвестментс» сократила свою долю в «Паскаль медикал» с 50 до 49%, передав 1% своему гендиректору Сергею Отрубянникову. В мае 2023 года его доля перешла Евгении Нистратовой.

«Паскаль медикал» зарегистрирована в Московской области в 2014 году, является резидентом ОЭЗ «Дубна». Компания выпускает одноразовые инъекционные шприцы, в том числе инсулиновые. Согласно данным СПАРК, выручка предприятия в 2022 году составила 992 млн руб., прибыль — 102 млн руб.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает эту сделку номинальной. Одноразовые шприцы всегда востребованы, а их производство — стабильный и доходный бизнес, от которого вряд ли можно так просто отказаться. По его мнению, такая сделка, возможно, была необходима для защиты «Паскаль медикал» от санкционных рисков, теперь же завод, по его словам, сможет закупать необходимое сырье за границей без ограничений. Так же считает и гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, пишет издание.