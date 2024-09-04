Борис Шпигель попросил освободить его от наказания в связи с болезнью

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель направил в суд ходатайство об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, соответствующие материалы поступили в Преображенский суд. Дата заседания по делу еще не назначена.

Ранее осужденный неоднократно заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. В марте 2023 года Шпигеля из больницы «Матросской тишины» отправляли в кардиоцентр на обследования, касающиеся его сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщала «ФВ» адвокат Шпигеля Зарина Фарниева, суд не рассматривает тот факт, что состояние здоровья бизнесмена ухудшается по мере нахождения в СИЗО в течение двух лет. Она подчеркнула, что помимо ряда других заболеваний основные опасения вызывают заключения невролога и кардиолога, которые отмечают высокий риск мозгового инсульта.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима. Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дали 12 лет строгого режима за получение взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Генеральный директор компании «Фармация» Антон Колосков был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии. Двое посредников — Федор Федотов и Геннадий Марков — получили по 7 лет и 6 месяцев колонии. Шпигель и Белозерцев также должны заплатить штраф в 450 млн руб., их лишили государственных наград. Белозерцеву запретили в течение десяти лет занимать должности в госорганах.

Следствие обвинило Бориса Шпигеля, Евгению Шпигель, а также Антона Колоскова в даче взяток Ивану Белозерцеву в виде часов за 5,7 млн руб., автомобиля Mercedes-Benz V250D (позднее исключено из дела) и денежной суммы в размере 20 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества.

В конце августа Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.