Основателя группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля госпитализировали в кардиоцентр. Он пройдет там плановые обследования. В связи с этим Измайловский суд Москвы не сможет 2 марта приступить к рассмотрению уголовного дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток от бизнесмена. Об этом сообщил Business FM адвокат Шпигеля Антон Кожемякин.

«Слушание, назначенное в здании СИЗО «Матросская тишина», будет перенесено, так как 27 февраля моего подзащитного Бориса Шпигеля госпитализировали в кардиологический центр имени Чазова на обследование», – заявил он.

Адвокат подчеркнул, что это не экстренная госпитализация, а плановое обследование, на которое бизнесмена собирались отправить давно из больницы «Матросской тишины». В ходе него планируется выполнить целый круг обследований, касающихся его сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что рассмотрение уголовного дела перенесли из суда в СИЗО, и следующее заседание должно было состояться 2 марта в «Матросской тишине». Измайловский районный суд Москвы на прошлой неделе удовлетворил соответствующее ходатайство адвокатов.

Ранее адвокат Шпигеля Зарина Фарниева рассказала «ФВ», что суд уклоняется от рассмотрения критического состояния Шпигеля. По ее словам, тот факт, что состояние здоровья бизнесмена ухудшается по мере нахождения в СИЗО в течение двух лет, судом просто не рассматривается. В феврале Апелляционная инстанция Верховного суда отказала в прошении защиты Бориса Шпигеля изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля. В декабре уголовное было направлено для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Такое решение вынес Верховный суд после ходатайства Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности. Фигуранты, в том числе Шпигель, попросили передать дело в ближайший к СИЗО суд, чтобы их конвоирование на процесс занимало меньше времени.