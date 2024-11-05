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Бориса Шпигеля освободили...

Бориса Шпигеля освободили от отбывания наказания

05.11.2024
12:36
Ольга Коберник
Бориса Шпигеля освободили от отбывания 11-летнего заключения по состоянию здоровья. Прокуроры попросили суд удовлетворить просьбу защиты. Ранее суд переносился четыре раза. 
Борис Шпигель | Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья. Как сообщил «ФВ» адвокат Шпигеля Зарина Фарниева, прокуроры попросили суд удовлетворить просьбу защиты.

«Прокуратура поддержала ходатайство Бориса Шпигеля и его защиты. В течение последнего времени была проведена дополнительная проверка документов о состоянии его здоровья», — рассказала она. Шпигель принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО. Его транспортируют из изолятора на специально оборудованном медицинском транспорте в один из многопрофильных медицинских центров Москвы. 

Основатель «Биотэка» был арестован в марте 2021 года. В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал его виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву (получил 12 лет строгого режима за получение взяток) и назначил Шпигелю наказание в виде 11 лет строгого режима. В конце августа Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.

Защита Шпигеля ходатайствовала освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья в начале сентября. Адвокаты указывали, что он более трех с половиной лет непрерывно находится в СИЗО и сейчас состояние его здоровья оценивается как «катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти». Но суд переносился четыре раза.

Нет комментариев

Комментариев: 3

Борисенко Татьяна
Вчера в 16:23
Скорейшего выздоровления
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