Бренд-амбассадоры формируют внешний и внутренний имидж компании

14:20
31 октября 2018

Елена Григорьева

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Бренд-амбассадоры высоко ценятся компаниями и решают важные задачи, формируя позитивный внутренний и внешний имидж компании.

В Европе  институт бренд-амбассадоров есть в каждой второй компании, в России, несмотря на актуальность темы, формирование института бренд-амбассадоров пока не стало распространенной практикой. Исключением, пожалуй, являются фармацевтические компании, сотрудники которых из-за специфичности бизнеса часто ощущают, что их работа – больше чем работа, социальная миссия. В результате они оказываются не только амбассадорами своей компании, но и амбассадорами ЗОЖ, новых подходов к вопросам лечения пациентов и т.д.

Как рассказала директор по развитию «Апостроф-медиа», эксперт в области бренда работодателя, корпоративной культуры, HR-коммуникаций, преподаватель ВШЭ и MACS (Британка) Татьяна Ананьева, выступая на V практической конференции «Внутренние коммуникации и современные технологии», организованной LBS InternationalConferences, бренд-амбассадор вовсе не обязательно представитель менеджмента, им может быть и рядовой сотрудник компании.

По оценке Татьяны Ананьевой, бренд-амбассадоров всех уровней объединяют общие черты: они ведут социально активную жизнь, к их мнению прислушиваются вовне или внутри компании, они активны, любят свою работу и компанию и добровольно несут в мир ценность бренда.

Активность бренд-амбассадоров востребована как вовне компании, так и внутри. Внешние амбассадоры решают вопросы формирования имиджа вокруг компании. Они распространяют ценности компании при помощи социальных сетей, участия в конференциях и т.д. Они же развенчивают мифы о компании.

Внутри компании амбассадоры могут разъяснять процессы изменений и трансформаций, помогают формировать лояльность и служат эталоном поведения, помогают выявлению лидеров и талантов.  Они не наставники, но могут быть активными участниками процесса адаптации.

Стоит ли мотивировать амбассадоров? Участники конференции пришли к выводу, что платить амбассадору за его ценность в качестве носителя бренда, скорее всего, не стоит. Может потеряться элемент искренности. Возможна премия или ценный подарок к личному празднику, или даже поездка на отдых или тематическую конференцию.

С другой стороны, для семейного человека с небольшой зарплатой, как это часто бывает в регионах, большой мотивацией будет возможность дополнительного заработка.

Еще один интересный мотиватор страховка от увольнения. У амбассадора может складываться ощущение, что увольнение и сокращение его минует. Амбассадоров мотивирует и возможность продвижения личного бренда. Узнаваемость среди коллег по нише значима для многих профессионалов. Также многих мотивирует возможность реализовать собственные идеи.

Подробнее читайте в «ФВ» № 36 (949) 2018 г. в материале «Не послать ли нам гонца».

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