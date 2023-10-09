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Bristol-Myers Squibb приобретет...

Bristol-Myers Squibb приобретет Mirati за 5,8 млрд долларов

09.10.2023
14:29
Николай Соколов
Bristol-Myers Squibb заявила о приобретении производителя онкологических препаратов Mirati Therapeutics с целью укрепления портфеля онкопрепаратов. Сумма соглашения может превысить 5,8 млрд долл.
Фото: bms.com

Bristol-Myers Squibb приобретет производителя лекарств от рака Mirati Therapeutics за 5,8 млрд долл., об этом сообщается на сайте компании.

По условиям сделки компания получит лекарства из портфолио Mirati, нацеленные на генетические причины конкретных видов рака. Среди них — препарат от немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) Krazati, который был одобрен в декабре для ранее не подвергавшегося лечению НМРЛ с мутацией KRAS G12C. Второй препарат — MRTX1719. Он предназначен для воздействия на опухоли с удаленным белком MATP, которые составляют около 10% случаев рака.

«Мы думаем, что это [приобретение] действительно поможет стратегически дополнить наш портфель онкологических препаратов, но также, с финансовой точки зрения, это поможет на рынке во второй половине этого десятилетия», — заявил директор по коммерциализации BMS Адам Ленковски.

Речь идет о патентах на препараты, которые компания потеряет к концу десятилетия, и доходы от которых новоприобретенные активы призваны перекрыть. Кроме того, доходы компании падают. Производитель снизил прогноз продаж на 2023 год и объявил, что они упадут по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году BMS приобрела разработчика лекарств Turning Point Therapeutics за 4,1 млрд долл. Эта сделка также была направлена на укрепление онкологического портфеля компании.

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