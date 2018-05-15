Будущее мировой фармы и медицины обсудили на конференции WebSummit

Они привезли на эту выставку digital-платформу PharmMarket, направленную на объединение малой и средней российской розницы с фармпроизводителями, дающую возможность заключать прямые контракты между участниками товаропроводящей цепи и увеличивать доступность лекарств в отдаленных регионах РФ. Представительницы России убедились, что коммуникационные веб-площадки из Португалии и Египта, Эквадора и Ирландии также стремятся объединять разных участников товаропроводящей цепи на своих региональных рынках, так как это дешевле, эффективней и выгоднее для всех.

Вторая тенденция, все более захватывающая мировое здравоохранение, — ДНК-тестирование. Согласно докладу Euromonitor International «Потребительские тренды-2018», люди очень интересуются своей генетикой, мировой рынок «домашних» ДНК-тестов к 2022 году составит 340 млн долл. На выставке WebSummit презентовались множество компаний со всего мира, предлагающие тестирование ДНК и последующие рекомендации по изменению образа жизни. Очевидно, что подобные сервисы найдут свое широкое распространение в том числе и через российские клиники и аптеки.

Сразу несколько докладчиков затронули вопрос о том, что фармпроизводители должны разрабатывать лекарства с учетом пожеланий пациентов, а не тех представлений об этих пожеланиях, которые есть в головах у докторов и производителей. На конференции отметили, что уже существуют проекты, которые позволяют проводить исследования о том, какое действие препарата пациенты желают получить: ведь может оказаться так, что, например, для неизлечимо больных пациентов повышение качества жизни важнее увеличения продолжительности, что в большой степени зависит от разрабатываемых препаратов.

Всего в WebSummit приняли участие 3200 компаний, 1200 спикеров, 2600 представителей СМИ. Конференцию посетили более 69 тысяч человек из 159 стран мира. По словам Елены Ватутиной, из России приехали чуть больше 30 компаний, две из которых работают в области российского здравоохранения.