Будущее мировой фармы и медицины обсудили на конференции WebSummit

16:07
12 ноября 2018
147

Вопрос объединения розницы с фармпроизводителями для заключения прямых контрактов актуален не  только для России. В этом убедились основательницы компании Pharmznanie Мария Рябуха и Елена Ватутина, побывав на  выставке Medtech&Pharma, которая проходила 5-8 ноября в Лиссабоне.

Они привезли на эту выставку digital-платформу PharmMarket, направленную на объединение малой и средней российской розницы с фармпроизводителями, дающую возможность заключать прямые контракты между участниками товаропроводящей цепи и увеличивать доступность лекарств в отдаленных регионах РФ. Представительницы России убедились, что коммуникационные веб-площадки из Португалии и Египта, Эквадора и Ирландии также стремятся объединять разных участников товаропроводящей цепи на своих региональных рынках, так как это дешевле, эффективней и выгоднее для всех. 

Вторая тенденция, все более захватывающая мировое здравоохранение, — ДНК-тестирование. Согласно докладу Euromonitor International «Потребительские тренды-2018», люди очень интересуются своей генетикой, мировой рынок «домашних» ДНК-тестов к 2022 году составит 340 млн долл. На выставке WebSummit презентовались множество компаний со всего мира, предлагающие тестирование ДНК и последующие рекомендации по изменению образа жизни. Очевидно, что подобные сервисы найдут свое широкое распространение в том числе и через российские клиники и аптеки. 

Сразу несколько докладчиков затронули вопрос о том, что фармпроизводители должны разрабатывать лекарства с учетом пожеланий пациентов, а не тех представлений об этих пожеланиях, которые есть в головах у докторов и производителей. На конференции отметили, что уже существуют проекты, которые позволяют проводить исследования о том, какое действие препарата пациенты желают получить: ведь может оказаться так, что, например, для неизлечимо больных пациентов повышение качества жизни важнее увеличения продолжительности, что в большой степени зависит от разрабатываемых препаратов. 

Всего в WebSummit приняли участие 3200 компаний, 1200 спикеров, 2600 представителей СМИ. Конференцию посетили более 69 тысяч человек из 159 стран мира. По словам Елены Ватутиной, из России приехали чуть больше 30 компаний, две из которых работают в области российского здравоохранения.  

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
15.05.2018
Эксперт: в ближайшие годы фармритейл сильно изменится
25.05.2017
Эксперт: Розница должна больше, чем стоимость имеющегося у нее товара
16.06.2016
Минэкономразвития выдало отрицательные заключения ОРВ на приказы Минздрава в сфере обращения лекарств
Популярное
08.11.2018
Фармритейл и эксперты оценили перспективы аптек «Магнита» на рынке
2959
08.11.2018
UPD: «Утконос» занялся продажей лекарств
2088
08.11.2018
Украинская фарма попала под российские санкции
2026
09.11.2018
Назначен новый генеральный директор Roche в России
1703
06.11.2018
Bayer прекращает поставки в РФ рентгеноконтрастного средства «Урографин»
1650