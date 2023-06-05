Бывшего главу «Фарм-Логистик» привлекли к субсидиарной ответственности

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Фарм-Логистик» бывшего генерального директора компании Хенри Фогелса. Долг составляет 7,6 млрд руб. Определение Арбитражного суда Москвы вступило в законную силу, пишет портал PROбанкротство.

По данным СПАРК, Хенри Фогелс с апреля 2016 года по февраль 2017-го возглавлял ООО «Фарм-Логистик». В декабре 2018 года суд признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство. В реестр должника были включены требования кредиторов на сумму более 7 млрд руб. Суд подчеркнул, что обязанность по исполнению обязательств перед кредитором и, соответственно, дата, с которой у ООО «Фарм-Логистик» образовалась задолженность, возникли с марта 2016 года. При этом суд не стал привлекать к субсидиарной ответственности двух бывших гендиректоров компании Сергея Щербинина (2012—2016) и Андрея Шишкина (2017—2019), которые также фигурировали в деле как контролирующие должника лица.

Суд пришел к выводу, что Фогелс нарушил положения статьи 9 закона о банкротстве. Согласно ей, руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, а также в иных случаях, предусмотренных этим законом. В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы признал доказанным наличие оснований для привлечения Фогелса к субсидиарной ответственности.