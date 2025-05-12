Бывший акционер «Аптечной сети 36,6» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-акционера аптечной сети «Аптечная сеть 36,6» Владимира Кинцурашвили и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Информация об этом содержится в определении суда.

С заявлением о банкротстве Кинцурашвили в суд обратился ПАО «Сбербанк»: основной долг предпринимателя перед банком составил 58,1 млн руб., неустойка — 7,6 млн руб. Суд признал заявление обоснованным и утвердил для Кинцурашвили финансового управляющего. Он должен представить в Арбитражный суд план реструктуризации долгов Кинцурашвили, одобренный должником. Судебное заседание по отчету финансового управляющего назначено на 30 октября 2025 года, следует из определения суда.

Требования Сбербанка включены в третью очередь удовлетворения реестра требований в рамках процедуры банкротства.

Кинцурашвили стал генеральным директором компании «Аптечная сеть 36,6» в январе 2014 года. На тот момент процесс объединения с A.v.e Group только начался, однако предыдущие владельцы Сергей Кривошеев и Артем Бектемиров от управления уже отошли. У Кинцурашвили были большие планы по росту сети, его команда принялась приобретать активы. Осенью 2015 года стало известно о покупке Alliance Healthcare, а в самом конце года — о слиянии с «А5». Однако долговая нагрузка сети росла, и, проработав четыре года, «грузинская команда» (Владимир Кинцурашвили, Иван Саганелидзе, Темур Шакая и Игорь Жибаровский) покинула компанию.

Кинцурашвили и Саганелидзе вышли из числа акционеров и управляющих сети «36,6», забрав около 25 аптек в Москве, которые стали развивать в премиальном формате под брендом A.v.e. В группу входит и дистрибьютор «Органик-Фармаси». Вскоре контрагенты подали к компании десятки исков, а Кинцурашвили и Саганелидзе в конце 2021 года вышли из числа учредителей «Органик-Фармаси». В отношении компании была введена процедура наблюдения, а вскоре аптечная сеть прекратила существование.

Известно, что Кинцурашвили и Саганелидзе развивали ООО «Авевайн» (бренд вин Ave wine), но в 2025 году «Синко-банк» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании компании банкротом.