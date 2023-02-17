Бывший топ-менеджер «Джи Ди Пи» привел свою команду в «ФК Гранд Капитал»

Андрей Телятников, ранее занимавший должность генерального директора по коммерческой деятельности в «Джи Ди Пи», перевел свою команду в «ФК Гранд Капитал». Об этом сообщили GxP News со ссылкой на представителей компаний-производителей. Информацию об этом «ФВ» подтвердил источник, знакомый с процессом перехода сотрудников в структуру дистрибьютора.

Вместе с Телятниковым в «ФК Гранд Капитал» перешли бывший коммерческий директор «Джи Ди Пи» Лидия Наркайтис, бывший директор по поставкам «Джи Ди Пи» Светлана Кожевникова и экс-гендиректор «Джи Ди Пи +» Андрей Черкай.

Как пишет GxP News, «ФК Гранд Капитал» собирается усилить управленческую команду для марш-броска в госзакупки. Топ-менеджер известен на рынке способностью быстро занимать заметную долю в бюджетном сегменте. Впрочем, этим известен не только сам Телятников, но и перешедшие в структуру дистрибьютора топ-менеджеры, отметил источник «ФВ». Вместе с Телятниковым в компанию перешло почти 100 человек.

Информацию о переходе эксперта подтвердили и в «ФК Гранд Капитал». «Мы посчитали, что его опыт будет крайне полезным для развития тендерного направления нашей компании и сделали предложение господину Телятникову присоединиться к нашей команде в качестве Директора по развитию бюджетных продаж. Надеемся, что Андрей сможет собрать команду из лучших профессионалов тендерного рынка», — рассказал «ФВ» генеральный директор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко.

О том, что «Джи Ди Пи» начала менять состав топ-менеджмента, «ФВ» сообщал в декабре 2022 года. С того момента кадровые перестановки происходили в компании каждый месяц.