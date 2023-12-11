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CDC предупредили о...

CDC предупредили о распространении нового варианта обезьяньей оспы

11.12.2023
17:37
Владимир Заболотских
CDC опубликовали предупреждение о новом варианте вируса оспы обезьян Клад I, который отличается высокой контагиозностью и смертоносностью и может распространиться по всему миру. В качестве меры борьбы с новой формой инфекции будут использоваться лекарственные средства, применявшиеся во время предыдущих эпидемий заболевания.
Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Медицинских сотрудников и чиновников здравоохранения США предупредили о новом смертоносном варианте вируса обезьяньей оспы, распространяющемся по территории Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) страны в своем заявлении, опубликованном на официальном сайте.

В CDC опасаются, что высококонтагиозный вариант инфекции может распространиться по всему миру. Специалисты настоятельно рекомендовали врачам в США проводить тесты на наличие обезьяньей оспы среди лиц, прибывших или прибывающих из ДРК.

Федеральный орган также призвал американцев, отправляющихся в страну, свести к минимуму прямое взаимодействие с местными жителями, которые могут быть заражены вирусом, дикими животными, а также воздерживаться от употребления в пищу дичи. Кроме того, была подчеркнута необходимость незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов оспы, таких как зудящая сыпь или кожные поражения.

ДРК переживает крупнейшую в истории вспышку оспы обезьян. Страна уже столкнулась с эпидемией заболевания в 2022 и 2023 годах в связи с распространением варианта вируса Клад II (Clade II). Однако текущая эпидемия была вызвана новой формой инфекции, известной как Клад I (Clade I), результатом заражения которой является более тяжелое течение заболевания. Как следствие, такой вариант обезьяньей оспы чаще ведет к летальному исходу, чем его аналоги: около 10% случаев инфицирования Кладом I заканчивались смертью по сравнению с 1% при заражении Кладом II.

CDC выразили надежду, что препараты tecovirimat, brincidofovir и внутривенные иммуноглобулины, которые применялись против оспы обезьян во время продолжающейся вспышки Клада II в Соединенных Штатах, будут эффективны от Клада I. ДРК, в свою очередь, не запрашивала никаких лекарственных средств из-за сложности доставки медикаментов в этот регион, пишет Reuters. Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила сложность достижения договоренностей с регулятором страны по вопросам закупки вакцин против вируса и приеме дотаций на их приобретение.

Обезьянья оспа — зоонозное вирусное заболевание, которое передается через тесный физический контакт с зараженным человеком или животным, в том числе воздушно-капельным путем, небольшие ранки на коже или соприкосновением с предметом, которым пользовался инфицированный. При этом отмечается, что Клад I в основном затрагивает мужчин, имеющих однополые связи.

В 2023 году было зарегистрировано более 13 тыс. случаев заболевания обезьяньей оспой в ДРК. Вирус затронул почти все провинции государства. Более того, известно, что болезнь уже вышла за его границы. По состоянию на 30 ноября 2023 года, в Великобритании было отмечено 135 случаев заражения вирусом, говорится на сайте правительства страны. Согласно данным CDC, до сих пор в США еще не было выявлено ни одного инфицированного человека.

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