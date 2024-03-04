CDC заявили о нехватке вакцин от столбняка в США

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили о дефиците вакцин от столбняка в этом году, призвав медработников экономнее расходовать текущие запасы препаратов.

Нехватка возникла в связи с прекращением производства TdVax, вакцины от столбняка и дифтерии компании MassBiologics. Дистрибьютор препарата в Соединенных Штатах Grifols заявил, что поставки TdVax прекратятся в июне 2024 года.

Sanofi остается единственным поставщиком вакцин от столбняка в стране. Французский производитель обязался увеличить поставки препарата Tenivac, защищающего от столбняка и дифтерии, на американский рынок.

Существует альтернатива прививкам от столбняка и дифтерии (сокращение — Td) — адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС или Tdap). CDC рекомендовали медработникам применять их вместо Td. На использование комплексного препарата против столбняка, дифтерии, коклюша уже переходят врачи в США, пишет CBS News.

По словам представителя MassBiologics, решение прекратить производство TdVax не было связано с нарушением цепочек поставок вакцин, с которым компания столкнулась в прошлом году в результате инспекции FDA. Причиной такого шага стало снижение спроса на вакцины от столбняка на фоне более популярного АКДС.

В США одобрены для применения вакцины из группы АКДС Adacel от Sanofi и Boostrix от GSK.

В прошлом году CDC опубликовала заявление о нехватке вакцин от респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Европейские компании Sanofi и AstraZeneca, а также американская Thermo Fisher (занимается первичной упаковкой в ампулы) обязались поставить в Соединенные Штаты 230 тыс. доз вакцины от РСВ. Их препарат Beyfortus является единственным зарегистрированным FDA средством для вакцинации младенцев и детей младшего возраста против инфекции дыхательных путей.