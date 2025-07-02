ЦРПТ анонсировал изменения в системе МДЛП

В осеннем релизе изменений системы МДЛП дробные продажи упаковок лекарств будут отражаться корректно. Теперь будет видно, какая именно доля продана. Об этом руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков сообщил, выступая на экспертной встрече «Фармкомпании и аптечные сети в эпоху МДЛП», передает корреспондент «ФВ».

«Летом-осенью в системе станут видны дробные продажи, когда продается несколько блистеров из пачки, а затем — окончательная реализация всей упаковки», — сказал Жаворонков.

На эту проблему ранее обращали внимание фармпроизводители. По их словам, когда аптека продает упаковку не целиком, отчитывается в системе о выбытии доли (в дробных значениях), но в итоговом отчете МДЛП эти нюансы не видны. Дата выбытия одной и той же упаковки меняется, исходя из времени последней продажи доли, тогда как предыдущее выбытие «стирается». Таким образом, происходит перетекание между любыми двумя датами до тех пор, пока не будет продана последняя часть упаковки, а производители получают сведения об уменьшении числа выбытий за предыдущие периоды и увеличении — за новые.

Отдельно Жаворонков коснулся разрешительного режима, который поэтапно вводится с 1 июня этого года, о чем писал «ФВ». С этого времени в режиме онлайн кассовое ПО аптеки обращается к системе МДЛП по каждому коду маркировки. Если по данным из системы реализация препарата запрещена, программное обеспечение уведомляет об этом продавца. Если по техническим причинам кассовое ПО не может отправить запрос в информационную систему маркировки, либо отсутствует ответ из системы маркировки, продавцу необходимо осуществить контроль офлайн на основании данных из локальной базы.

«Мы прорабатываем новый формат взаимодействия с Росздравнадзором, — рассказал Жаворонков. — Сейчас оно происходит ежесуточно, тем самым мы сильно нагружаем системы Росздравнадзора, перезапрашивая данные по каждому юрлицу, каждой лицензии каждые сутки. В будущем сам Росздравнадзор будет сообщать нам о том, что где-то приостановлена лицензия, чтобы мы заблокировали такое юрлицо. То же самое будет происходить в отношении заблокированных серий по решениям регулятора или самого производителя. Блокировка будет осуществляться в моменте».



Для автоматической блокировки продажи лекарств на кассе в аптеке есть шесть оснований, но «уже сейчас понятно, что регуляторы будут этот список расширять», продолжил Жаворонков. По его мнению, это снимет с фармацевта дополнительную ответственность, исключит человеческий фактор, потому что можно осуществлять продажи, не пересматривая по несколько раз в день реестр Росздравнадзора на предмет забраковок. Управленцам же это позволит получать более точную информацию, быстрее принимать решения, констатировал Жаворонков.