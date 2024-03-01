ЦРПТ напомнил о новых этапах маркировки с 1 марта

Медицинские изделия

С 1 марта 2024 года стартует обязательная маркировка оставшихся видов медицинских изделий, напоминает ЦРПТ (оператор «Честного знака»). В их числе – слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, подгузники и пеленки. Производители и импортеры обязаны наносить код маркировки на потребительскую упаковку и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе в оборот.

Старт регистрации в системе маркировки начался 1 сентября 2023 года, а с 1 октября коды маркировки начали наносить на ортопедические изделия и рециркуляторы. На второй этап зарегистрированы 48 производителей и 64 импортеров.

БАД, антисептики и детская питьевая вода

С 1 марта текущего года становится обязательным сканирование кодов маркировки БАД, антисептиков и детской питьевой воды при продаже. Это финальный этап внедрения маркировки этих категорий, благодаря которому будет реализована полная прослеживаемость движения товаров от производства до потребителя.

«Мы видим, что подавляющая часть розницы во всех регионах России готова к торговле маркированной продукцией по новым правилам, сбоев бизнес-процессов не фиксируется», – отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Накануне в ЦРПТ отметили, что импортеров БАД в России оказалось в пять раз больше, чем ожидало государство, а производителей — на 41% больше. При оценке участников рынка по свидетельствам о госрегистрации не удается учесть параллельный импорт. Регистрацию в системе маркировки прошли более 14,7 тыс. участников оборота БАД, из которых 1128 производителей и 1041 импортеров. Раньше их число оценивали путем сопоставления данных о выданных свидетельствах о госрегистрации, хранящихся в едином реестре ЕЭК. В части импорта таких свидетельств около 200, а регистрацию в системе маркировки прошло уже в пять раз больше лиц с ролью «импортер».