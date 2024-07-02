ЦРПТ подвел итоги пилота по выгрузке инструкций и изображений упаковок лекарств в СМДЛП

ЦРПТ положительно оценил итоги пилота, в рамках которого производители и импортеры лекарств выгружали в систему маркировки актуальный внешний вид упаковки лекарства и инструкцию к каждой партии. Всего в эксперименте приняли участие 40 игроков рынка, сообщили «ФВ» в пресс-службе оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) «Честный знак».

Новый функционал в системе маркировки тестировался с 1 сентября 2023 года.

Идея протестировать такой функционал возникла в связи с тем, что «все чаще в аптеках потребители могли встретить одно и то же лекарство в упаковках разного дизайна. Возникало подозрение в фальсификате или контрафакте, хотя на самом деле это было следствием ребрендинга или смены материала упаковки», отметили в пресс-службе «Честного знака».

По оценкам оператора МДЛП, механизм оказался эффективным. Участники не понесли дополнительной нагрузки (работа с карточками товаров в системе маркировки не усложнилась), а в приложении «Честный знак» для потребителей появлялись изображения с актуальным внешним видом конкретной серии лекарства.

Решение об обязательном внедрении новых инструментов будет приниматься регулятором, заявили в ЦРПТ. Провести мониторинг выгрузки инструкций и предоставить правительству отчет об этой работе Минздраву и ЦРПТ поручено до 1 сентября 2024 года (об этом сказано в постановлении правительства, которое вступило в силу 1 сентября 2023 года, за исключением некоторых положений), ранее информировал «ФВ».