ЦРПТ поможет производителям ветеринарных препаратов в связи с введением обязательной маркировки

Центр развития перспективных технологий совместно с отраслью, разработал две программы поддержки для производителей ветеринарных препаратов. Как сообщили в пресс-службе ЦРПТ, речь идет о рассрочке и компенсации 50% затрат.

Производители ветпрепаратов смогут получить оборудование без оплаты в первый год: оплата будет проходить на условиях беспроцентной рассрочки в течение второго и третьего годов. Для малых и средних производителей предусмотрена компенсация половины затрат на оборудование.

По словам руководителя группы социально значимых товаров ЦРПТ Егора Жаворонкова, к эксперименту по обязательной маркировке присоединились уже 37 производителей.

«Благодаря конструктивному подходу отраслевых союзов и вовлеченного бизнеса были разработаны меры, которые упростят процесс внедрения маркировки и снизят нагрузку на отрасль», — поделился он.

Программы будут доступны бизнесу после принятия постановления об обязательных требованиях, однако сбор заявок уже начался.

С 25 декабря начался эксперимент по маркировке ветпрепаратов. Те организации, которые пожелают принять в нем участие, получат коды маркировки на безвозмездной основе. Если за время действия пилота они не используют их (не обеспечат преобразование в средства идентификации и не представят в информационную систему мониторинга отчет о нанесении средств идентификации и сведения о вводе в оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения), то с октября эти коды маркировки им придется оплатить, либо они будут аннулированы.

Переход на обязательную маркировку ветпрепаратов будет проходить поэтапно. С 1 сентября этого года Минпромторг предложил начать обязательную маркировку средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения. С этой даты планируется запустить регистрацию в системе «Честный знак», а с 1 октября 2024 года коды маркировки уже будут наноситься на ветпрепараты.

В марте правительство отправило на доработку проекты об обязательной маркировке ветпрепаратов и кормов.