ЦРПТ прокомментировал работу аптек без интернета

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что аптеки могут продавать лекарства при отсутствии интернета, не переходя на офлайн-проверку кода маркировки. В официальном ответе сообщается, что обязательство по установке локального модуля наступит с 1 сентября.

«Система маркировки не влияет на продажи — она просто работает внутри уже существующих процессов. С 1 июня 2025 года для лекарств действует разрешительный режим онлайн. В случае отключения интернета механизм предполагает локальный модуль: если при продаже лекарства в течение 1,5 секунд касса не получает ответ от системы маркировки, то она автоматически переходит в офлайн-режим проверки», – объяснили в пресс-службе ЦРПТ.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 257 от 03.03.2025, вступившему в силу в начале лета, продажа лекарственных препаратов требует обязательной онлайн-проверки на кассе. При этом власти многих регионов России предупреждают об отключении мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Отсутствие стабильного интернет-соединения (например, в отдаленных районах) может препятствовать продаже лекарств, рассказали «ФВ» в Новгородской профессиональной ассоциации фармацевтических работников и Самарской областной фармацевтической ассоциации.

Как писал «ФВ», аптеки, которым знакомы проблемы с перебоями интернета, используют локальный модуль «Честного знака». Он представляет собой стороннее программное обеспечение (ПО), которое работает в фоновом режиме совместно с ПО аптеки, но скачивается отдельно. Но у модуля есть жесткие ограничения: для его функционирования требуется синхронизация с серверами ЦРПТ не реже одного раза в 72 часа. При более длительном отсутствии подключения модуль блокируется. В условиях отключения интернета более чем на три дня он не спасет аптеки от проверок.

В районах, где отключения интернета носят кратковременный характер, работа аптек не нарушена.

ЦРПТ также провел опрос некоторых аптечных сетей и представил их комментарии.