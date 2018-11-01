ЦРПТ стал оператором системы мониторинга движения лекарств

Информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) с 1 ноября перешла от Федеральной налоговой службы РФ в единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК». Оператором системы является Центр развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»).
С сайта ФНС были перенесены и открыты сервисы, необходимые участникам эксперимента по маркировке лекарств. Миграция системы осуществлена в соответствии с изменениями в постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».
«Благодаря качественно организованному взаимодействию с ФНС, мы уверены, что переход в единую национальную систему пройдет бесшовно и незаметно для участников рынка. После перехода интерфейс, функциональные возможности личного кабинета участников эксперимента, а также алгоритмы работы в нем не изменились. Вся информация в личном кабинете участника также полностью сохранена», – отмечают в ЦРПТ.
Источник публикации: ЦРПТ
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