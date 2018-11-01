ЦРПТ стал оператором системы мониторинга движения лекарств

11:11
1 ноября 2018
327

Информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) с 1 ноября перешла от Федеральной налоговой службы РФ в единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК». Оператором системы является Центр развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»).  

С сайта ФНС были перенесены и открыты сервисы, необходимые участникам эксперимента по маркировке лекарств. Миграция системы осуществлена в соответствии с изменениями в постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».   

«Благодаря качественно организованному взаимодействию с ФНС, мы уверены, что переход в единую национальную систему пройдет бесшовно и незаметно для участников рынка. После перехода интерфейс, функциональные возможности личного кабинета участников эксперимента, а также алгоритмы работы в нем не изменились. Вся информация в личном кабинете участника также полностью сохранена», – отмечают в ЦРПТ.

Источник публикации: ЦРПТ

Компании
ЦРПТ
Сервисная компания
Также по теме
Вчера
Закодированная фарма
01.11.2018
Новый оператор маркировки лекарств за «недискриминационный доступ к обработанным данным»
28.10.2018
«У редакционного камина» с Евгением Смирновым и Константином Ивановым
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2292
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17691
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1498
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1366