ЦРПТ стал оператором системы мониторинга движения лекарств

С сайта ФНС были перенесены и открыты сервисы, необходимые участникам эксперимента по маркировке лекарств. Миграция системы осуществлена в соответствии с изменениями в постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».

«Благодаря качественно организованному взаимодействию с ФНС, мы уверены, что переход в единую национальную систему пройдет бесшовно и незаметно для участников рынка. После перехода интерфейс, функциональные возможности личного кабинета участников эксперимента, а также алгоритмы работы в нем не изменились. Вся информация в личном кабинете участника также полностью сохранена», – отмечают в ЦРПТ.

Источник публикации: ЦРПТ