CT Consulting внедрил комплексную систему автоматизации бизнес-процессов в компании «Фармстандарт»

Партнером по внедрению выступила компания «CT Consulting» — ведущий реселлер и платиновый партнёр Salesforce в России и странах СНГ, а также разработчик собственных решений. При выборе партнера были учтены инновационный подход и высококлассная экспертиза «CT Consulting» в создании и внедрении ИТ-решений для автоматизации фармбизнеса на базе технологий Salesforce. Кроме того, накопленные за многие годы знания, а также практический глобальный и локальный опыт проектов с многочисленными клиентами из фармотрасли послужили стимулом для разработки и выпуска собственных индустриальных CRM-решений на платформе Salesforce — CT Pharma и СT Mobile, предназначенных для организации работы торговых и медицинских представителей.

«Высокая динамика роста, амбициозные планы, необходимость развития бизнеса на новых территориях сделали задачу по внедрению CRM-системы крайне актуальной для нас. Перед нами стояла цель наладить четкую и структурированную коммуникацию между отделами продвижения и маркетинга, видеть прозрачность исполнения маркетинговых циклов всех полевых сотрудников и эффективнее управлять их работой», — отметил Роман Кощук, директор департамента продвижения компании «Фармстандарт».

Специалисты «CT Consulting» смогли в кратчайшие сроки осуществить гибкое внедрение системы Salesforce и одновременно запустить в продуктивную систему свыше 300 полевых сотрудников. Проект перехода на облачную платформу Salesforce был выполнен за 17 рабочих недель, включая три недели интенсивной поддержки после начала продуктивной эксплуатации системы, причем часть работ «CT Consulting» проводила удаленно, что свидетельствует о легкости внедрения системы. CRM-систему Salesforce удалось адаптировать под специфику процессов продвижения и маркетинга фармкомпании в достаточно короткий срок – 3,5 месяца.

«В ходе внедрения на постоянной основе был налажен тесный контакт между командой внедрения и командой заказчика, – отметил Сергей Куликовский, ведущий консультант «CT Consulting». – Еженедельные статусные встречи с заказчиком позволили держать руку на пульсе и своевременно реагировать на изменяющиеся бизнес процессы. Это в совокупности позволило достичь высокого качества исполнения проекта в отведенные сжатые сроки».

«Полевые сотрудники часто работают в условиях ограниченного доступа в интернет или его отсутствия. В ходе проекта нам удалось получить платформу, которая записывает данные в оффлайн режиме и передает их на сервер тогда, когда интернет соединение появляется. Система формирует отчеты, которые позволяют видеть активность медицинских представителей, а также раскрывает информацию о том, каким образом сотрудник представлял контент», – отмечает начальник отдела маркетинга «Фармстандарт» Сергей Белов.

Всего за 4 месяца компании «CT Consulting» удалось не только развернуть «облачную» CRM-систему, осуществить интеграцию с клиентской базой данных и кадровой системой компании «Фармстандарт», но и провести необходимые тренинги, которые дали значимый результат в понимании, как системы, так и реинжинированных бизнес-процессов. Благодаря развертыванию системы представители фармкомпании теперь имеют доступ к полной и актуальной информации о клиенте на протяжении всей истории взаимодействий, а также могут лучше управлять работой удаленных сотрудников.

«В наших рядах появился отличный умный помощник. Он не только позволяет персонализировать ключевые сообщения, но и своевременно их доставлять, собирая обратную связь от клиентов быстро и в таких объемах, как никогда ранее. Теперь мы можем максимально оперативно и качественно реагировать на восприятие информации клиентами», – поделился директор Департамента маркетинга «Фармстандарт» Андрей Максимов.

В результате внедрения Salesforce медицинские представители получили удобный интерактивный инструмент c интуитивно-понятным интерфейсом, включающим в себя все необходимые функциональные возможности для повседневной работы.

О компаниях

«Фармстандарт» — крупнейшая фармацевтическая компания России, занимающаяся разработкой и производством современных, качественных, доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.

«CT Consulting» — первый и единственный в России и странах СНГ платиновый партнер и официальный реселлер Salesforce. Компания с 2008 года оказывает услуги по настройке и внедрению CRM-системы Salesforce, разработке мобильных приложений, оптимизации бизнес-процессов, обучению пользователей и администраторов.

Источник публикации: CT Consulting