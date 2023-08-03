Центр Гамалеи к осени обновит вакцины от COVID-19

Центр им. Гамалеи провел доклинические исследования вакцины с актуализированным антигенным составом. Получены хорошие результаты. Сейчас начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований. Об этом сообщила заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова. «Мы надеемся, что клиническая часть — формальности. Вопросы с финансированием уже решены», — заявила она (цитата по ТАСС).

Первой станет доступна вакцина «Спутник Лайт». Осенью обновленные препараты будут массово доступны всем.

«Времени у нас очень мало, потому что осенью мы должны уже с новым вакцинным штаммом запустить новые вакцины. Мы делаем это сразу для четырех вакцин. Это «Спутник Лайт», классический «Спутник V» и детские вакцины для двух возрастных категорий», — отметила Семенова.

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19, которые циркулируют в мире. Препарат сейчас проходит клинические исследования. Ранее также глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что обновленную вакцину от COVID-19 с актуализированным антигенным составом внедрят в ближайшее время после получения финансирования от Минздрава.