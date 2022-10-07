Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Центр «Вектор» получил...

Центр «Вектор» получил патент на вакцину от оспы обезьян

07.10.2022
09:29
Маргарита Грошева

Новосибирский центр «Вектор» получил патент на вакцину против оспы обезьян. Она пока не зарегистрирована. Ранее центр получил регистрацию на препарат для лечения оспы.

Фото: pixabay.com

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент на вакцину от оспы обезьян, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребназора. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Роспатента.

Речь идет о вакцине, созданной на основе рекомбинантного штамма VAC∆6, депонированного в государственной коллекции «Вектора» под регистрационным номером V-696. Вакцина решает задачу расширения номенклатуры живых высокоаттенуированных и безопасных вакцин против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций человека с высокой иммуногенной и протективной активностью на основе отечественных разработок, указывают в Роспатенте.

«Разработчиками центра «Вектор» предложена единственная в настоящий момент вакцина против оспы обезьян, которая относится к противооспенным вакцинам четвертого поколения. Она работает при помощи введения направленных мутаций методами генной инженерии. Мутации нарушают гены и контролируют защитные реакции организма против вируса, что не дает формироваться его оболочке», — отметил глава Роспатента Юрий Зубов.

Препарат пока не зарегистрирован. Как писал «ФВ», согласно государственному реестру лекарственных средств, «Вектор» получил разрешение на клиническое исследование вакцины VAC∆6 в 2020 году.

К тому же 4 октября Министерство здравоохранения по ускоренной процедуре зарегистрировало препарат «НИОХ-14», также разработанный центром «Вектор». Это первый отечественный препарат против оспы. Как заявляет разработчик, лекарство эффективно против любых видов ортопоксвирусов, включая оспу обезьян.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.