Центр «Вектор» получил патент на вакцину от оспы обезьян

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент на вакцину от оспы обезьян, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребназора. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Роспатента.

Речь идет о вакцине, созданной на основе рекомбинантного штамма VAC∆6, депонированного в государственной коллекции «Вектора» под регистрационным номером V-696. Вакцина решает задачу расширения номенклатуры живых высокоаттенуированных и безопасных вакцин против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций человека с высокой иммуногенной и протективной активностью на основе отечественных разработок, указывают в Роспатенте.

«Разработчиками центра «Вектор» предложена единственная в настоящий момент вакцина против оспы обезьян, которая относится к противооспенным вакцинам четвертого поколения. Она работает при помощи введения направленных мутаций методами генной инженерии. Мутации нарушают гены и контролируют защитные реакции организма против вируса, что не дает формироваться его оболочке», — отметил глава Роспатента Юрий Зубов.

Препарат пока не зарегистрирован. Как писал «ФВ», согласно государственному реестру лекарственных средств, «Вектор» получил разрешение на клиническое исследование вакцины VAC∆6 в 2020 году.

К тому же 4 октября Министерство здравоохранения по ускоренной процедуре зарегистрировало препарат «НИОХ-14», также разработанный центром «Вектор». Это первый отечественный препарат против оспы. Как заявляет разработчик, лекарство эффективно против любых видов ортопоксвирусов, включая оспу обезьян.