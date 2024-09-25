Центр лекобеспечения подал три иска к ФАС из-за отмены поставок «Трикафты»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава России подал три иска в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), на это обратил внимание «РБК». Как следует из картотеки арбитражных дел, все заявления приняты к производству. Речь идет о поставке препарата с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор. Причиной стало ожидаемое появление на рынке более дешевого аналога иностранного лекарства и то, что ФЦПиЛО, по мнению ФАС, завысила объемы закупаемого препарата.

Третьими лицами в каждом из дел выступают фонд «Круг добра», Минздрав, Генпрокуратура, Медицинская исследовательская компания (МИК) и российская структура французской фармкомпании Sanofi. В материалах дела указано, что ФЦПиЛО оспаривает решения ФАС об отказе в согласовании заключения госконтрактов. Заседания по делам назначены на 9 октября, 21 октября и 23 октября.

Всего в июле ФЦПиЛО провел четыре аукциона на поставку препарата с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор. Согласно данным с госзакупок, в согласовании с поставщиком отказано по закупкам препарата на 2,84 млрд руб., 2,50 млрд руб. и 2,76 млрд руб. Четвертый аукцион, на 3,1 млрд руб., антимонопольная служба, судя по материалам, согласовала.

Единственный зарегистрированный в России препарат с указанным МНН — это лекарство с ТН «Трикафта» для терапии больных муковисцидозом в возрасте от шести лет. Попечительский совет «Круга добра» утвердил включение этого препарата в перечень лекарств, закупаемых фондом, в июне. Перед этим «Круг добра» получил от производителя лекарства — американсокй компании Vertex Pharmaceuticals — официальное сообщение о готовности поставлять это лекарство в Россию. Российская структура Sanofi — партнер компании по дистрибуции препарата в России.

В «Круге добра» пояснили РБК, что до конца 2024 года подопечные фонда действительно обеспечены препаратом. Но отмененные ФАС тендеры предполагали поставки на 2025 год.