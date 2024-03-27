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«Круг добра» получил...

«Круг добра» получил подтверждение на поставки в Россию препарата «Трикафта»

27.03.2024
17:40
Коблова Дина
«Круг добра» получил от Vertex Pharmaceuticals официальное подтверждение готовности поставлять в Россию препарат «Трикафта» для лечения пациентов в возрасте от 2 до 5 лет. Ранее эта лекарственная форма была зарегистрирована в США и некоторых других странах. Фонд направил запросы для получения подробной информации о препарате и ждет решения от пяти респондентов.
Фото: trikafta.com

Фонд «Круг добра» получил от компании Vertex Pharmaceuticals официальное подтверждение готовности поставлять в Россию препарат «Трикафта» для лечения пациентов младшего возраста (от 2 до 5 лет) в лекарственной форме гранул. Ранее эта лекарственная форма была зарегистрирована в США и некоторых других странах. Как сообщили в пресс-службе фонда, письмо стало результатом непростых переговоров с производителем, которые начались в сентябре 2023 года.

Фонд уже направил запросы в Росздравназдор, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России и три федеральных медицинских центра — РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова».

Заседание экспертного совета проведут после получения от всех пяти респондентов запрошенной информации о лекарстве, показаниях и противопоказаниях, а также практике его применения в терапии детей. В случае, если решение будет положительным и препарат включат в перечень закупок, предстоит определить его цену.

«Круг добра» обеспечивает детей с муковисцидозом дорогостоящими препаратами таргетной терапии «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор) и «Трикафта» (элексакафтор/тезакафтор/ивакафтор + ивакафтор). Препарат «Трикафта» был зарегистрирован в России для больных муковисцидозом в возрасте от шести лет, но пока он не введен в гражданский оборот. До этого момента фонд продолжает его закупать самостоятельно.

В 2024 году терапию препаратом «Трикафта» получают 1335 подопечных фонда в возрасте от шести лет.

В конце января компания «МИК» получила принудительную лицензию на использование патентов, защищающих препарат от муковисцидоза. И хотя в лицензию вошли не все необходимые для поставок патенты, производитель оригинальной «Трикафты» Vertex Pharmaceuticals намерен обжаловать решение.

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